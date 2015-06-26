Греческие переговоры вновь перенесли на два дня

В четверг Еврогруппа не смогла согласовать решение по Греции и отложила переговоры с Афинами на субботнее утро, сообщает Financial Times. Вчерашнее заседание было уже четвертым «экстренным» за последние 7 дней. Сторонам до сих пор не удается найти компромисс в плане греческих реформ — а ведь конечной целью всех этих переговоров является как раз соглашение о выделении стране очередного транша финпомощи в размере 7,2 млрд евро. Из-за несговорчивости нового греческого правительства страна не может получить эту помощь уже в течение нескольких месяцев. Аналитики во всем мире постоянно предрекают дефолт Греции, а рынки уже давно находятся в напряжении, ожидая каких-то новостей по переговорам.

И вот уже в который раз европейские чиновники говорят, что следующая встреча - последний шанс для Греции. На этот раз, если соглашение не будет достигнуто, в игру вступит "план Б" - меры, призванные оградить страны еврозоны от дефолта Греции. А вот если условия выделения помощи удастся согласовать в субботу, то уже на следующий день греческий парламент будет обсуждать их и, при удачном стечении обстоятельств, в начале следующей недели удастся получить одобрение и греческих законодателей, и немецкого Бундестага, сообщает The Guardian.

Вчера премьер-министр Греции Алексис Ципрас встречался с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, главой ЕЦБ Марио Драги и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Тогда же кредиторы пригрозили, что на встрече Еврогруппы в тот же день выставят свои окончательные ультимативные условия - и греческой делегации придется либо согласиться с ними, либо уйти ни с чем. Но затем министр финансов Греции Янис Варуфакис вновь направил кредиторам собственные предложения, которые очень близки к требованиям Еврогруппы. Поэтому, скорее всего, кредиторы и согласились взять паузу, чтобы обсудить новые условия.

Касательно этих условий можно сказать следующее. Афины согласились повысить пенсионный возраст до 67 лет уже к 2022 году, это намного быстрее, чем Ципрас предлагал до этого (2036 год плавно заменили на 2025 в этот понедельник). От кредиторов, в свою очередь, Греция требует сделать существенную уступку по пенсионной реформе: прекращение доплат наименее обеспеченным пенсионерам по программе EKAS откладывается до декабря 2019 года, хотя Вашингтон и Брюссель хотели избавиться от них уже в 2017 году.

Другим камнем преткновения на переговорах была система НДС Греции. Вчера греческое правительство пошло на определенные уступки и по этому вопросу. Кредиторы согласились на предлагаемую Афинами многоступенчатую систему, где лекарства, книги и билеты в театр облагались бы льготной ставкой 6%, электроэнергия - 13%. Основные продукты питания попадают в категорию 13%, но НДС на все остальное продовольствие (в том числе и на рестораны) составит 23%.

Греция согласилась также повысить среднюю ставку налога на прибыль компаний с 26% до 28%, а также отказалась от единовременного сбора с компаний в размере 12%. Однако, план повысить налог на яхты и ряд других предметов роскоши с 10% до 13% сохранился.

