Прогресса по Греции нет: индексы Европы вчера упали

Вчера на торговой сессии на европейских рынках наблюдалось снижение индексов из-за отсутствия прогресса по греческим переговорам. Правительство страны никак не может найти компромисс с кредиторами, пишет агентство Bloomberg. Вчерашнее заседание Еврогруппы по Греции не принесло результатов, очередная встреча министров назначена на эту субботу.

В четверг в Европе также начался двухдневный саммит лидеров еврозоны, где греческий вопрос занял центральное место. Президент Франции Франсуа Олланд перед саммитом заявил, что "соглашение нужно и возможно", а вот канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в переговорах наблюдается некоторый регресс. "До окончания этой ситуации еще далеко, - считает фондовый менеджер Clairinvest Ион-Марк Валаху. - Все повторяется снова и снова, и решения пока не принято. Знаете фильм "День сурка"? Здесь та же история".

По итогам торгов вчера сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,23% - до 396,39 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,54%, французский CAC 40 — на 0,07%, а германский DAX вырос на 0,02%. Греческий фондовый индекс ASE также немного поднялся — на 0,1%.

Акции шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB вчера упали на 3,2%, когда вышли его квартальные отчеты - чистая прибыль компании в марте-мае выросла на 11%, выручка увеличилась до 6,45 млрд шведских крон, но оказалась меньше прогнозов — рынок ждал 6,49 млрд крон.

Акции BHP Billiton упали на 2,7%, когда вышла новость о сокращении 140 рабочих мест на полиметаллическом руднике Olympic Dam в Австралии. Акции шведской Electrolux AB упали на 1,8%, компания опровергла сообщения в прессе о предстоящей отставке CEO Кита Маклафлина.