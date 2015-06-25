Российский рубль продолжает падение: не помогают даже налоговые выплаты

В четверг днем курс рубля в парах с долларом и евро снижается, таким образом продолжая падение вчерашней сессии. Падение цен на нефть тянет рубль вниз, а налоговый период уже не в силах поддержать российскую нацвалюту. Кроме того, евро сегодня вновь находится под давлением из-за неопределенности с греческими переговорами.

К 17:21 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 54,624, а пара EUR/RUB — на уровне 61,269. В первой половине дня рубль колебался ниже уровня вчерашнего закрытия. Сильное ослабление курса в среду продолжается и сегодня. Рублевые «быки» не справляются с напором тех, кто играет на повышение доллара и евро, о чем свидетельствуют данные торгов. Поддержку российской валюте должен был оказать налоговый период, ведь обычно в это время спрос на рубли растет, однако сегодня российской валюте это не помогает.

«В целом рубль выглядит слабо, если учитывать поддержку экспортеров, впрочем, их продажи в преддверии выплат НДС и НДПИ невысоки, - говорит Дмитрий Савченко из Нордеа банка. - Складывается ощущение, что экспортеры продали нужные объемы валюты заранее и поэтому рубль сейчас не получает ожидаемой поддержки".

Ожидаем сползания рубля до 55-60 за доллар после налогов, если нефть не преподнесет сюрпризов.