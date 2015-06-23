Почему евро падает на хороших новостях по Греции?

По-видимому, Греция приближается к заключению сделки с кредиторами. Греческие акции и облигации растут, инвесторы испытывают определенное облегчение. Так почему евро падает?

Многие инвесторы считали, что Grexit стал бы катастрофой для единой валютой — по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что в этом случае возник бы призрак более масштабного распада еврозоны.

Однако поведение валюты было удивительно устойчивым. В течение последних недель, когда кризис нарастал, а акции европейских компаний падали, евро укреплялся. Теперь Афины и их кредиторы утверждают, что сделка близко, а евро за вторник упал к доллару более чем на 1%.

Валютные стратеги BNP Paribas говорят: движение это подразумевает, что единой валюте может повредить любое решение по Греции.

Одни аналитики говорят, что длительный кризис в Греции оказал незначительное влияние на обменный курс евро — по крайней мере, напрямую. Инвесторам не совсем комфортно спекулировать на политических дискуссиях с непредсказуемым исходом. Другие утверждают, что Греция оказала мощное косвенное влияние, выделив евро важную роль в так называемой стратегии carry trade.

Валютные инвесторы часто берут займы в валюте, на которую установлены низкие процентные ставки, чтобы купить на них валюты с высокой процентной ставкой. В кармане оседает разница (carry). В еврозоне — одна из самых низких ставок в мире, поэтому евро — один из фаворитов для финансирования подобных сделок, наряду с долларом.

Заемные евро, как правило, используются для финансирования ставок на рискованных рынков. Когда на финансовом рынке поднимаются риски (к примеру, когда греческие переговоры зашли в тупик), инвесторы, как правило, из этих ставок выходят. Это приводило к тому, что евро рос, а заемные деньги возвращались домой. Но когда упали риски — то же самое сделал и евро.

Экономисты Сбербанка комментируют ситуацию: «Мы считаем, что эта любопытная реакция в очередной раз подтверждает эволюцию глобального валютного рынка: теперь многие делают выбор в пользу евро, а не в пользу доллара».

Ряд аналитиков других организаций тоже поддерживают теорию о том, что падение евро сегодня связано в основном с carry-trade. И если окончательное решение по Греции наконец-то последует, то евро теоретически может упасть еще ниже.







