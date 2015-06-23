Новый конкурс для трейдеров "CFD Штурман" от ForexCup стартует 6 июля

Недавно брокер FXOpen добавил новые торговые инструменты – CFD, нефть и натуральный газ.

Команда ForexCup не могла остаться в стороне и запустила новый конкурс – «CFD Штурман».

Что нужно знать о конкурсе «CFD Штурман»

Конкурс проводится на Демо-счетах, стартового взноса нет, а значит никаких финансовых рисков участники не несут.

«CFD Штурман» начнется 6 июля и продлится до 31 июля. У конкурсантов будет 4 недели, чтобы опробовать новые инструменты, протестировать торговые стратегии и выиграть призы и/или бонусы.

Думаете, что вы сможете торговать CFD и индексами также успешно, как и на Форекс? Докажите!