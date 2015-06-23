Новый конкурс для трейдеров "CFD Штурман" от ForexCup стартует 6 июля

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Недавно брокер FXOpen добавил новые торговые инструменты – CFD, нефть и натуральный газ.
Команда ForexCup не могла остаться в стороне и запустила новый конкурс – «CFD Штурман».
Вас ждет много призов
- 3 PAMM-счета. Главный приз – PAMM ECN с 1000 долларов. За второе и третье место призеры получат PAMM STP с депозитами в 500 и 200 долларов соответственно.
- Реальный денежные призы. Призовой фонд в 2000 долларов распределяется между 8 победителями.
- Бонусы за успешную торговлю. Бонусный фонд составляет 2500 долларов. Трейдеры, увеличившие стартовый депозит на 20% и более получат 1% от прибыли.
Что нужно знать о конкурсе «CFD Штурман»
Конкурс проводится на Демо-счетах, стартового взноса нет, а значит никаких финансовых рисков участники не несут.
«CFD Штурман» начнется 6 июля и продлится до 31 июля. У конкурсантов будет 4 недели, чтобы опробовать новые инструменты, протестировать торговые стратегии и выиграть призы и/или бонусы.
Думаете, что вы сможете торговать CFD и индексами также успешно, как и на Форекс? Докажите!