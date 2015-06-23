Греции дали 48 часов, чтобы достичь сделки с кредиторами

У премьер-министра Греции Алексиса Ципраса есть 48 часов, чтобы довести соглашение с кредиторами до финиша, а окончание пятимесячного противостояния рискует расколоть евро. После целого дня переговоров в понедельник лидеры стран еврозоны наконец договорились, что правительство Ципраса будет серьезнее и договорится уже насчет комплекса мер по реформированию, которые только-только начали сходиться с условиями кредиторов.

Пока политические дискуссии продолжаются, Европейский центральный банк во вторник вновь повысил доступный лимит экстренного финансирования греческих банков, о чем уже сообщили некоторые авторитетные издания. Европейские лидеры договорились в Брюсселе, что будут наращивать темпы переговоров, чтобы обеспечить их прорыв в среду — и уже в конце недели надеются подписать итоговое соглашение. Разногласия сейчас остаются по мелким аспектам, плюс конфликт касательно налога с продаж, который является главным камнем преткновения, сказал источник в ЕС.

Пакет предложений представляет собой "определенный шаг вперед, но было бы также правильно сказать, что мы еще не достигли полного компромисса, - сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Брюсселе после экстренного саммита в понедельник вечером. - Время самых интенсивных обсуждений еще впереди".

Во вторник греческие государственные облигации и акции выросли на новых надеждах о скорой сделке. Доходность по двухлетним облигациям упала на 197 базисных пунктов - до 22,4%. Греческий фондовый индекс ASE вырос к 13:54 мск на 3,76%, а вчера он поднялся на целых 9%.

Ципрас сейчас также готовится к тому, как его встретят дома — ведь ему предстоит получить поддержку парламента страны. И самая сложная задача будет как раз в том, чтобы убедить сторонников жесткой линии в его собственном правительстве поддержать сделку, которая нарушит обещание партии СИРИЗА.

Дискуссия по греческому вопросу вновь вернется в Брюссель в среду, когда министры финансов еврозоны встретятся, чтобы подготовить почву для второго, запланированного саммита лидеров Европейского Союза. Переговоры с кредиторами будут идти в течение ближайших 48 часов, чтобы найти "полное и жизнеспособное решение", - сказал во вторник утром Ципрас. «Правительство нацелено поставить на ноги страну в ближайшее время», - заявил он.

Лидеры еврозоны также подчеркнули, что остается очень мало времени до греческих выплат в МВФ, и сделали акцент на том, что предстоит еще много работы. Однако, вчера отдельно не обсуждали оплату в МВФ, но подразумевается, что в программе будущей финансовой жизнеспособности Греции все это будет учтено. Президент Франции Франсуа Олланд, ссылаясь на "растягивание сроков погашения или перепрофилирование долга", сказал, что "это должно быть учтено в предстоящем этапе", пусть даже и не в ближайшие дни. Меркель также заявила, что исполнение долга Греции не обсуждалось подробно, но "было ясно, что этот вопрос должен быть частью договора".