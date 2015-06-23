Золото отошло вниз и держится в районе $ 1 185 под давлением ФРС, Китая и Греции

Котировки золота во вторник замерли в зоне, куда отошли в начале торгов: к 10.38 августовский фьючерс стоит 1 185,60 долларов за тройскую унцию. Золото колеблется в очень спокойных торгах. Вчерашние потери сохраняются, и ни ниже, ни выше драгоценный металл не уходит.

Вчерашний массовый уход инвесторов из актива-«убежища» был спровоцирован всеобщим оптимизмом по греческому вопросу. Выросли фондовые рынки, рос евро — соответственно, падало золото, как и бывает обычно в таких случаях.

Драгоценный металл в последние несколько дней видел скромную поддержку в лице строптивых греков, но сейчас, похоже, дефолт откладывается, и котировки остановились в ожидании новостей. Остальные факторы по золоту никак нельзя назвать бычьими. Физический спрос остается вялым, тенденция оттока из биржевых фондов не останавливается, промпроизводство в Китае и Японии замедляется (а вслед за этим может замедлиться и спрос на золото). Но самым важным фундаментальным фактором, влияющим на золото, по-прежнему остается перспектива роста ставки ФРС. Это поднимет вперед доллар и надавит на непроцентные активы — такие, как драгоценные металлы.