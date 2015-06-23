Новыми рекордами завершились европейские торги в понедельник

Вчера, 22 июня, фондовые индексы Западной Европы к концу торговой сессии резко выросли — рынок находится в ожидании скорого соглашения Греции с кредиторами. Об этом сегодня сообщает Bloomberg. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вчера подрос на 2,3% - до отметки 394,25. Британский FTSE 100 увеличился на 1,72%, французский CAC 40 вырос на 3,81%, германский DAX — на 3,81% и испанский IBEX 35 также подскочил на 3,8%. Такой подъем индексов за одну сессию стал рекордным за последние три года. Греческий фондовый индекс ASE вырос в понедельник на 9%, а подындекс греческих банков взлетел на 21%.

Как сообщают иностранные СМИ, чрезвычайный саммит стран еврозоны начал работу после закрытия европейских рынков. "Есть ощущение, что кризис в греческом вопросе скоро закончится, - считает аналитик EFG Asset Management Дэниэл Мюррей. - Как только эта тема уйдет с повестки дня, инвесторы смогут обратить свое внимание на все позитивные изменения в Европе, такие как рост прибыли компаний, улучшение доверия компаний к экономике и высокая активность сделок по слияниям и поглощениям".

Самый большой рост показали вчера котировки автомобильных и телекоммуникационных компаний. В понедельник также акции французской строительно-телекоммуникационной группы Bouygues SA поднялись на 13%, когда оператор связи Numericable-SFR заявил о покупке Bouygues Telecom за 10 млрд евро. Их конкурент - Iliad SA - тоже увеличил рыночную стоимость на 10%, когда объявил о решении выкупить у Numericable ряд активов.