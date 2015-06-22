Наcтупление определенности по Греции снова откладывается

Министры финансов еврозоны спешат умерить оптимизм рынков о том, что сделка по Греции будет заключена в ближайшем будущем. Они заявляют, что ожидания прорыва были завышены на фоне всеобщего замешательства.

Рынки растут сегодня на надеждах о скором соглашении. Финансовые боссы еврозоны приехали в понедельник в Брюсселе, однако министр финансов Нидерландов Йерун Дийссельблум сказал, что «невозможно окончательно оценить» греческие предложения из-за недостатка времени. Его ирландский коллега, Майкл Нунан, заявил, что ожидает новой встречи в четверг. Министр финансов Финляндии, Александр Стубб, сообщил журналистам: «Я не думаю, что стоит ждать многого. В понедельник и мы, и премьер-министры всего лишь потеряли очередное количество воздушных миль. Я не предвижу сегодня никаких прорывов».

Правда, настроения рынков сегодня самые отчаянные: в третий раз менее чем за неделю ЕЦБ добавил дров в топку инвесторского оптимизма, снова увеличив лимит чрезвычайного финансирования греческих кредиторов. Афинский индекс сегодня вырос на 6,6%; доходность облигаций заметно снизилась.

Алексис Ципрас сказал сегодня журналистам перед встречей в Брюсселе, что стороны готовятся к плодотворному обсуждению. Позже сегодня он встретится с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и другими своими коллегами по еврозоне.

Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявил, что он с коллегами получит и новые «существенные предложения», необходимые, чтобы подготовить почву для обсуждения на более высоком уровне. Это может означать, что в четверг начнется двухдневный саммит ЕС, который окончательно решит вопрос.



