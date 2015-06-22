Кто пострадает, когда взорвется китайский фондовый пузырь?

Китайские акции выросли до невероятных высот в этом году, тем самым дав розничным инвесторам возможность получить огромную прибыль от своих вложений. Но опасения по поводу пузыря постоянно растут, и те же инвесторы сейчас находятся в сложном и даже опасном положении. Сила рынка — это "просто мираж", считает Винсент Чен, управляющий директор отдела анализа рынка акций в Credit Suisse. Обязательно будет какой-то финальный триггер, который "возникнет как несчастный случай, которого никто не смог предвидеть... и розничные инвесторы, скорее всего, будут первыми, кто сильно пострадает из-за этого".

Эти розничные инвесторы — обычные бабушки и дедушки, которые воспользовались моментом, когда китайские акции обогнали по скорости роста своих международных соперников. Индекс Shanghai Composite вырос почти на 40% в этом году, а Shenzhen Composite — более, чем на 90%, что легко делает его самым эффективным индексом в мире. Но многие аналитики говорят, что бум на рынке акций поднялся на фоне правительственных стимулов и безумия инвесторов, а не из-за каких-либо надежных экономических причин. На самом деле, рост ВВП Китая в первом квартале был самым слабым после финансового кризиса.

И эти трещины уже появляются — акции в Шанхае упали более чем на 13% на прошлой неделе, и это заставит инвесторов пересмотреть свои финансовые стратегии. Розничные инвесторы массово переводили свои деньги в акции в прошлом году, тогда как на рынке недвижимости - традиционно популярном для инвестиций в Китае — активность поубавилась. Кстати, государственные СМИ уже давно призывают общественность инвестировать в акции и другие активы правительства, а рынки также стали более открытыми для иностранных инвесторов. Многие инвесторы уже не в состоянии были сопротивляться, особенно когда их друзья и знакомые рассказывали, как получили двузначную прибыль.

"Когда рынок привлекателен, все больше и больше людей приходят в него, - говорит г-н Ши, водитель в отставке, который вкладывается в акции. - Если бы это было не так, никто бы не пошел к брокерам".

Рост интереса инвесторов привел к огромному обороту — акции переходят из рук в руки очень часто, а ежемесячный объем торгов уже в шесть раз превысил внутренний китайский рынок в $10 трлн, по данным Credit Suisse.

"Этот вид очень активной торговой деятельности, безусловно, является очень тревожным фактором", - пишет Чан в аналитической записке. Ведь многие, не задумываясь, покупают акции на заемные деньги. По данным Oxford Economics, на 86% больше торговых счетов было открыто в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Только декабре в Китае завели 700 тыс. новых счетов.

Некоторые полагают, что китайское правительство тихонько затягивает веревочки, пытаясь как-то контролировать бычий рынок. Но это рискованная игра, предупреждает Чан. "Я никогда не видел ни одной страны, которая успешно управляла бы фондовым рынком - вверх он шел или вниз... Рынок просто будет сходить с ума, а потом рухнет", - сказал он.