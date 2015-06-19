На Уолл-стрит в четверг царило хорошее настроение

Фондовый рынок США продолжает отыгрывать облегчение, которое инвесторы испытали в среду. ФРС США не торопится повысить процентную ставку. Это благоприятно сказывается на настроениях фондовых инвесторов. Регулятор ждет, когда в норму придут показатели по инфляции, а вчерашняя макростатистика в США показала, что инфляция не торопится подрастать до целевого уровня в 2%. Потребительские цены в мае показали рост всего на 0,4%, это ниже ожиданий прогнозистов. Соответственно, пока ФРС не торопится с ростом ставки, экономика получает позитивные новости и нежится в лучах закатного солнца мягкой монетарной политики.

На торгах в четверг Nasdaq Composite обновил исторический максимум и вырос на 1,36%. DJIA прибавил 1,14%; S&P 500 вырос на 1,04%.

На фоне снижения курса доллара вот уже третью сессию подряд растут акции производителей товаров массового потребления. Philip Morris, Kraft Foods прибавили по 1,5%.

Harley Davidson прибавил 4,2%: производитель мотоциклов объявил об увеличении объема выкупа акций, плюс ко всему UBS улучшил рекомендации по его бумагам.

Реорганизация бизнеса Ralph Lauren, судя по всему, идет хорошо: акции компании подорожали на 3,6%.



