Золото продолжает рост на голубиной политике ФРС и ослаблении доллара

В четверг золото дорожает: Джанет Йеллен снова осторожно высказалась о повышении ставки, на фоне этого доллар упал. К 13.13 мск фьючерс на золото стоит $1 197,20. Слабый доллар обычно вызывает усиление котировок золота, плюс к тому низкая процентная ставка тоже поддерживает беспроцентные активы.

На намеках ФРС о том, что рост ставки может случиться позже, чем ожидали рынки, золото имеет некоторое пространство для коррекционного роста. К тому же трейдеры волнуются по греческому вопросу: неопределенность на финансовых и фондовых рынках, как правило, тоже усиливает позиции активов-убежищ.

Последние данные с COMEX показали рост спекулятивных коротких позиций. Хедж-фонды и инвестиционные компании в течение первой недели июня сократили свои чистые длинные позиции по золоту.