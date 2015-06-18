ФРС не удивила рынки: ставка осталась на прежнем уровне

Итоги двухдневного заседания ФРС оказались вполне ожидаемыми: ставка американского регулятора осталась на прежнем уровне (диапазон 0 — 0,25%). Ухудшился прогноз ВВП США на 2015 год: сказался слабый первый квартал. Если ранее ФРС предполагала рост на 2,3 — 2,7%, то теперь прогноз снижен до 1,8 — 2%.

Как и ожидали инвесторы, возможно двукратное повышение ставки до конца текущего года, каждый раз на 25 базисных пунктов. Затем темп подъема будет уменьшен. В конце 2016 года средний прогноз ставки составляет 1,625%; на конец 2017 — 2,875%.

Джанет Йеллен по-прежнему говорит о том, что прежде чем начать ужесточение денежно-кредитной политики, ФРС хочет увидеть четкие признаки роста экономики. Например, безработица падает, как и ожидали руководители регулятора, дойдя уже до 5,5%. Однако большинство мер по разгону инфляции к желаемому результату не привели: на инфляцию давят низкие цены на энергоносители, уровень ВВП и низкие цены.

Глава ФРС подчеркнула, что участники рынка в первую очередь должны интересоваться не сроком первого повышения, а его дальнейшей траекторией.

Многие эксперты рынка не оставляют ожиданий, что первое повышение ставки произойдет в сентябре этого года.