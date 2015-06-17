Нефть резко выросла перед выходом американских данных

Нефть растет в преддверии выхода кадастровых данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики предполагают, что спрос на нефть окажется устойчивым, а запасы в США снизились за прошлую неделю вот уже в седьмой раз подряд. На момент 17.10 мск августовский контракт на Brent стоит 65,00 долларов, на WTI — $ 61,45.

Эксперты товарного рынка предполагают, что переработчики пользуются низкими ценами на сырье и закупают его в больших количествах. К тому же, в разгаре летний сезон, во время которого традиционно возрастает спрос на бензин: граждане США любят совершать автомобильные путешествия.

Кроме того, ожидаются данные по добыче нефти: снижение еженедельного выхода может быть истолковано рынками как знак того, что бум сланцевого производства США наконец-то достиг своего пика и пошел на спад.

Рост нефтяных котировок во время европейской сессии подпитывается еще и легким ослаблением доллара США к евро, фунту и швейцарскому франку. Доллар «скачет» сегодня в ожидании решения ФРС: инвесторы нервничают. Всё это традиционно позитивно сказывается на цене нефти.

Однако есть и новый медвежий фактор давления на «черное золото»: если Греция объявит дефолт и выйдет из еврозоны, это принесет сумятицу на европейские фондовые и финансовые рынки, и предположительно снизит спрос на нефть. «Медвежьи» тенденции подпитываются глобальным переизбытком нефти на мировых рынках. Аналитики много говорят и о том, что рост спроса на сырье в Китае был обусловлен только накоплением резервных объемов энергоносителей. Между тем, глобальный рынок физической нефти показывает признаки бедствия: от Северного моря до Западной Африки грузы нефти распродаются с огромными скидками, а в некоторых случаях — простаивают непроданные. «Физический рынок нефти в Атлантическом бассейне продолжает показывать признаки крайней слабости», отмечает консалтинговая компания JBC Energy в своей сегодняшней аналитической записке.