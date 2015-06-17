Центробанк Греции предупреждает: курс на дефолт — болезненный и опасный

Сегодня греческий регулятор предупредил, что если правительство не договорится с международными кредиторами, то страна вступит на «болезненный» курс дефолта и выхода из еврозоны. Греция рискует угодить в новый виток рецессии, а во втором квартале этого года ускоряется текущий экономический спад. В прошлом году экономика Греции начала было расти после нескольких лет жесткой экономики, но уже в первом квартале 2015 года снова скатилась в отрицательный рост, сократившись на 0,2% в годовом выражении.

Продолжающийся финансовый кризис с октября по апрель вызвал отток депозитов из греческих банков на сумму около 30 млрд евро.

В докладе Банка Греции о денежно-кредитной политике говорится: «Провал переговоров ознаменует начало очень больших потрясений: сначала это приведет к дефолту страны, потом повлечет за собой выход Греции из еврозоны и, скорее всего, из ЕС тоже. Достичь соглашения с нашими европейскими партнерами — это исторический императив, который мы не можем себе позволить проигнорировать».

Австрийский канцлер Вернер Файманн, который держит относительно мягкую позицию по Греции, был в среду в Афинах в последней отчаянной попытке закончить противостояние. Греческий центробанк просит от ЕС обещания облегчить долговое бремя для Греции — это ключевое требование Афин. «Нашим главным приоритетом сейчас должно быть создание условий, которые позволили бы греческой экономике окрепнуть в условиях благоприятной экономической конъюнктуры и адаптивной монетарной политики на уровне еврозоны».