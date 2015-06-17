Большинство азиатских индексов завершили среду в мажоре

единственный из основных азиатских индексов, который по итогам сессии показал снижение: -0,2%. Росту Токийской биржи помешала статистика за май: экспорт и импорт не дотянули до прогнозных значений.

потеряла 1% после того, как в понедельник объявила об отзыве 1,3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности печально известной компании

потерял 0,7%.