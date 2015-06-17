Большинство азиатских индексов завершили среду в мажоре

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Сегодня, в ожидании результатов встречи ФРС, выросла большая часть азиатских фондовых рынков.
- Shanghai Composite прибавил 1,6%. Китайские акции торговались волатильно: в первой половине торгового дня индекс упал на 1% на беспокойстве инвесторов об ожидающейся волне IPO. Однако потом оптимизм перевесил беспокойство. Ожидание финансовых реформ увело наверх акции банковского сектора. Правительство Китая позволило Bank of Communications выпустить дополнительное количество акций для частных инвесторов, что увеличило капитализацию кредитора на 1%. Bank of China и China Construction Bank прибавили по 2% каждый.
- Hang Seng вырос почти на 1%.
- ASX прибавил 1%, на двухнедельном максимуме. Уоррен Баффет заявил, что продолжит инвестировать в акции австралийской страховой компании IAG. Выросли котировки австралийских кредиторов: New Zealand Banking и Commonwealth Bank of Australia завершили сессию ростом на 2%.
- Kospi прибавил 0,3%. Корейский индекс отошел от одиннадцатилетнего минимума, которого достиг во вторник. Настроение инвесторов помогла повысить новость о том, что регулирующие органы разработают для рынка меры, которые позволят включить его в индекс MSCI Developed Markets. Высоко подняться индексу не дали котировки тяжеловесов индекса: Hyundai Motors опустился на 0,7%; производитель стали Posco потерял 2,5% капитализации.
- Nikkei — единственный из основных азиатских индексов, который по итогам сессии показал снижение: -0,2%. Росту Токийской биржи помешала статистика за май: экспорт и импорт не дотянули до прогнозных значений. Toyota Motor потеряла 1% после того, как в понедельник объявила об отзыве 1,3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности печально известной компании Takata. SoftBank потерял 0,7%.