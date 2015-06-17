Цена на Brent стабильно выше $63

Сегодня цена на нефть удерживается стабильной: на 10.55 мск Brent с поставкой в августе стоит 63,82 доллара за баррель, WTI – 60,54 доллара. Спред между двумя марками заметно сокращается: американская нефть дорожает на опасности урагана на побережье Мексиканского залива. В еженедельной исследовательской записке JP Morgan сообщается, что производство нефти в США достигло новых максимумов на прошедшей неделе, но только затем, чтобы потом снова начать падать. «Добыча нефти в США будет последовательно снижаться с июня, а в сочетании с сильными данными по спросу, скорее всего, приведет к резкому снижению запасов по результатам II квартала».

Сегодня ожидается выход релиза по запасам нефти США. Согласно прогнозам, предполагается, что они упали на 1,7 млн баррелей в течение прошлой недели.

Однако в глобальном масштабе аналитики говорят, что для роста цены в ближайшее время фундаментальных оснований практически нет: переизбыток поставки на мировые рынки составляет порядка 2,6 млн баррелей в сутки.