5 малоизвестных фактов о товарных фьючерсах

Фьючерсные контракты в действительности менее рискованны, чем акции. Вне зависимости от того, что конкретно вы думаете о товарных фьючерсах, вы, скорее всего, ошибаетесь. Биржевые товары — один из самых недооцененных классов активов на всем огромном инвестиционном пространстве.

Одна из причин значительного непонимания этих активов — то, что до сих пор общественности не были доступны долгосрочные исторические данные о них. Аналитики двигались фактически в темноте, пока искали статистически достоверные выводы о поведении этих контрактов. Недобросовестные спикеры могли спокойно говорить о товарных фьючерсах абсолютно всё, что хотели, ничуть не опасаясь противоречить реальным данным.

К счастью, ситуация изменилась. Работу по отслеживанию исторического поведения товарных фьючерсных контрактов любезно взяли на себя два профессора из Йельского Университета: Гэри Гортон и Герт Ровенхорст. Десять лет назад они начали исследовать комплексный индекс товарных фьючерсных контрактов, который начал вестись в 1959 году. Наряду с коллегами из инвестиционного фонда Summerhaven Investment Managent, они закончили анализ этих данных к концу 2014 года. Вот пять неизвестных доселе фактов о товарных фьючерсах.

Товары действительно более консервативны, чем акции

Верите вы в это или нет, товарные фьючерсы действительно на 14% менее рискованны, чем выход на широкий фондовый рынок. Это измерено с помощью стандартного отклонения годовой доходности. Причина меньшей рискованности — не сами товары, а возможность инвестировать в них с очень небольшой маржой.

При этом размер стандартного отклонения преуменьшает истинную степень большей рискованности акций, нежели сырьевых фьючерсов. Это объясняется тем, что высокая волатильность акций проистекает из периодов, когда они терпят сильные потери, а «паранормальная» волатильность товарных фьючерсов восходит к периодам их резких взлетов. Стандартное отклонение не учитывает этого, и поэтому акции — гораздо более рискованный актив, чем товары.

Акции и товарные фьючерсы приносят практически идентичную доходность, после поправки на риск

Товарные фьючерсы за пять десятилетий показали меньшую волатильность, чем акции, и, соответственно, более низкую доходность. Однако, если заложить в расчеты учет рисков, доходность обоих типов активов была практически идентичной. Коэффициент Шарпа для индекса товарных фьючерсов с 1959 году равняется 0,39, что статистически эквивалентно 0,40 для фондового рынка.

Товарные фьючерсы не очень коррелируют с фондовым рынком

Вы можете спросить: «Зачем мне связываться с сырьевыми фьючерсами, если их доходность с поправкой на риск идентична доходности фондовых бумаг. Ответ — в том, что товары очень часто отрицательно коррелируют с акциями. В большинстве случае они растут, когда падают акции, и наоборот. Поэтому диверсифицированный портфель, содержащий и акции, и товарные фьючерсы, имеет куда более благоприятные рисковые характеристики, чем портфель, содержащий только один класс активов.

Сырьевые товары лучше хеджируют инфляцию, чем акции и облигации

Изучив несколько временных горизонтов (от месяца до пяти лет), исследователи пришли к выводу о том, что акции и облигации отрицательно коррелируют с инфляцией, а вот товарные фьючерсы — напротив, положительно. Это хорошо проиллюстрировано такой статистической величиной, как коэффициент корреляции, который колеблется от -1 до +1. Исследование показало, что из трех классов активов худшим инструментом хеджирования инфляционных рисков оказались облигации: они показали наибольшую отрицательную корреляцию. Умеренная отрицательная корреляция рассчитана для акций, и положительная — для товарных фьючерсов.

Акции товарно-сырьевых производителей — не лучшая замена сырьевых фьючерсов

Не нужно думать, что акции сырьевых компаний будут действовать так же, как сырьевые фьючерсы. Доходность таких акций зависит не только от цены производимых товаров, но и от множества других факторов.