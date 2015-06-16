Европейские индексы снижаются во вторник из-за Греции

В ближайшие дни состоятся важные для всех рынков события: ФРС завтра объявит итоги заседания FOMC по денежно-кредитной политике, а 18 июня состоится заседание Еврокомиссии, на котором, как ожидается, снова обсудят отношения Греции и ее международных кредиторов. Поэтому неудивительно, что европейские индексы сегодня снова идут вниз. DAX продолжает свою коррекцию: к 14.00 мск он снизился еще на 1,07%, до четырехмесячного минимума. FTSE 100 потерял 0,56% и приближается к минимальному за 5 месяцев значению. CAC 40 тоже на четырехмесячном минимуме (-0,77%). Сводный индекс Euro Stoxx 50 потерял сегодня 0,98%; в последний раз такое значение он принимал 18 февраля.

Алексис Ципрас вчера обвинял кредиторов Греции в том, что переговоры зашли в тупик по их вне. Заместитель председателя правящей партийной коалиции Германии, Михаэль Фукс, во вторник в интервью информагентству CNBC сказал, что Греции нужно решить, оставаться в зоне евро или выйти из нее.

Давит на европейские индексы и ожидание решения ФРС, и новое обострение отношений Европы с Россией на фоне подтягивания тяжелого вооружения к границе стран, входящих в НАТО, к российским границам.

Что касается отдельных компаний, то 2,78% уже потеряла Henkel, упав на самое дно индекса DAX. После сокращения количества маршрутов Air France потеряла 4,22% капитализации: компания вынуждена экономить и снижать расходы.

Великобритания отскочила от дефляции прошлого месяца: цены в мае выросли впервые с октября благодаря росту транспортных расходов. Индекс экономических настроений ZEW резко упал до 7-месячного минимума: немецкая экономика находится под давлением страхов по греческому кризису.