Золото продолжает держаться выше $ 1 180 из-за неопределенности на рынке

Котировки золота во вторник продолжают подрастать: на 13.29 мск тройская унция с поставкой в августе стоит $ 1182,80. Поддержку драгметаллам оказывают вчерашние новости о провале очередного раунда греческих переговоров. Инвесторы делают ставку на активы-убежища, но ждут сигналов с очередного совещания FOMC, поэтому диапазон торговли золотом остается довольно узким. Трейдеры говорят, что широкие рамки вероятного диапазона оцениваются ими в 1 170 — 1 195 долларов за тройскую унцию. Теперь многое зависит от того, даст ли ФРС определенные сигналы о том, когда же произойдет первое повышение процентной ставки.

На драгоценные металлы сейчас давит неопределенность по доллару. Экономические данные в понедельник снова показали слабость экономики США, поэтому срок повышения ставки под вопросом. Однако если будут получены намеки на скорое повышение ставки, золото может снова подешеветь.

Крупнейшие биржевые фонды, торгующие золото, снова показывают отток. К примеру, SPDR Gold Trust в понедельник снова сообщил о снижении своих «золотых» активов на 0,3%. Сейчас они находятся на самом низком с 2008 года уровне. Такой постоянный отток может подорвать любое ралли драгоценного металла.