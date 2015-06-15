Европейские индексы падают, лидер падения - банковский сектор

Ухудшающаяся на глазах ситуация с Грецией сегодня давит на европейские индикаторы. К 13.18 DAX снизился на 1,51%; FTSE 100 – на 0,76%; CAC 40 – на 1,14%. Очень сильно проседают периферические индексы — IBEX 35 уже в минусе на 1,45%; FTSE MIB — на 1,93%.

Хуже всего сегодня приходится банковскому сектору Европы. Например, итальянская группа Intesa Sanpaolo потеряла уже 2,92%: фьючерсы на итальянские облигации идут глубоко вниз ввиду опасений по поводу долгового кризиса в Греции. BNP Paribas потерял уже 2,10%; Deutsche Bank – 2,35%. Итальянская группа Santander в минусе на 1,74%.

В краткосрочной перспективе фондовым индексам большинство экспертов предрекают дальнейшее снижение.