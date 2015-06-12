Фондовая Европа завершает неделю снижением

Фондовые индексы Европы снижаются: перед инвесторами снова встал вопрос, сможет ли Греция отползти от края пропасти. Переговоры в Брюсселе фактически были сорваны после того, как МВФ не выдержал и отозвал свою техническую группу «по причине несхождения точек зрения». По слухам, сегодня в руководстве ЕС впервые в истории всерьез обсужался сценарий греческого дефолта. Если этот сценарий реализуется, то последствия будут непредсказуемыми.

Макростатистика внутри еврозоны тоже не обрадовала рынки: объем промышленного производства в апреле вырос всего на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,3%. В итоге всех этих бед к 17.45 мск DAX опустился на 1,99%; CAC 40 потерял 2,08%; FTSE 100 ослаб на 1,02%.

В начале сессии был отмечен крупный спрос на государственные суверенные бонды, которые все еще считались активами-убежищами, даже на фоне большой волатильности в последние недели. Однако эта тенденция к концу дня сошла на нет. Доходность десятилетних немецких облигаций движется вниз и сегодня опустилась до 0,85% (с 1,05% в среду).