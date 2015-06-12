Шанхайский, гонконгский и китайский индексы выросли. Корея и Австралия в минусе.

Азиатские акции сегодня росли в процессе осторожных торгов. Инвесторы опасаются исхода греческих переговоров, а других фундаментальных факторов на рынках пока не наблюдается.

Shanghai Composite вырос на 0,9% и закрылся на новом семилетнем максимуме. Неделю шанхайский индекс закончил ростом на 2,85%. Через неделю на китайских биржах ожидается новая партия IPO, поэтому инвесторы не торопятся сильно пересматривать свои портфели. Весь объем новых акций на рынке может быть оценен примерно в 5,5 трлн юаней, по оценкам рыночных аналитиков. На этой неделе были опубликованы данные, показавшие снижение китайских инвестиций в основные активы, потребительской инфляции и других параметров. Экономика Поднебесной продолжает ухудшаться. «Китай будет продолжать ослабление денежно-кредитной политики», — говорят эксперты рынка. Они ожидают снижения требований Китая к обязательным банковским резервам в течение нескольких ближайших недель, а на этом фоне продолжается бычий тренд на фондовых рынках.

Hang Seng закончил торги в пятницу ростом на 1,39%, а в течение недели незначительно вырос: на 0,07%. Вчера официальные лица гонконгской биржи сообщили местной прессе, что в следующем году может быть введен в действие новый механизм, направленный на снижение волатильности. Среди наиболее активно торгуемых акций на Гонконгской бирже были Cct Land (скачок вверх на 13,6%), SMI Holdings (+20,2%) и Enviro Energy (+32,3%).

Nikkei с трудом удержался в положительной зоне, прибавив 0,1%. Японский индекс испытал на себе влияние легкого ослабления иены к доллару на азиатских торгах. Несмотря на прибыль последних пары дней, за неделю Токийская биржа просела на 0,64%. Сегодня лучшую динамику показали акции компаний, ориентированных на экспорт. «Голубые фишки» национального японского индикатора, Toyota Motor и Sony, выросли почти на 1% каждый.

Kospi потерял 0,2%. На следующий день после того, как национальный регулятор решил сократить процентную ставку до рекордно низкого уровня, корейская фондовая биржа тоже отреагировала на эти события. За неделю Сеульская биржа просела на 0,79%. Зато практически закончилась паника по ближневосточной лихорадке, эпидемию которой удалось локализовать. Sk Chemicals потеряла 2,8% после того, как патентная комиссия вынесла отрицательное решение в отношении вакцины от пневмонии, разработанной компанией. Регулятор решил, что основная технология позаимствована у компании Pfizer.