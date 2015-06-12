Евро падает на новых беспокойствах о Греции

После того, как МВФ отозвал своих представителей с переговоров по греческому вопросу, евро снова ушел вниз по отношению к доллару. Плюс к тому, американец укрепился на информации о том, что экономика США набирает силу. К 11.27 мск EURUSD потеряла уже 0,42% с начала торгов и находится на отметке 1,1211.

Афины всё ближе к опасному краю пропасти, после которого Греция может объявить дефолт по своим долгам и выйти из еврозоны. На этом фоне евро в краткосрочной перспективе находится под сильным давлением. Эксперты комментируют ситуацию: «Рынок отвлекается на другие темы, но его настроения все равно, как радар, вращаются вокруг греческого вопроса».

Индекс доллара вырос после месячного минимума среды: сегодня он прибавил уже 0,33%, и к 11.30 значение его составляет 95,29. Долларовые «быки» получили стимул после выхода позитивной макростатистики в США, которая заставляет предположить о том, что экономика начала разогреваться после сильного охлаждения I квартала. Многие экономисты по-прежнему рассматривают сценарий, по которому импульс разогрева будет выдержан, а ФРС поднимет ставки уже в 2015 году.

Однако «быки» видят и другой фактор: реакция доллара на позитивные новости сдерживается падением доходности американских казначейских облигаций и осторожностью в преддверии заседания FOMC 16 — 17 июня.

USDJPY выросла на 0,26% до 123,73 ¥. Специалисты рынков предполагают, что на фоне отсутствия сиюминутных фундаментальных факторов пара торгуется на технических факторов и, скорее всего, в ближайшее время застряла в диапазоне 122 — 125 иен.