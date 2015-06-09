Чиновники ЕС: предложение, которое внесла Греция, неприемлемо

Во вторник Греция направила международным кредиторам предложение о компромиссе в переговорах по спасению страны из долгового кризиса. Разблокировать тупик не удалось: план, предложенный Грецией, вызвал быструю, но негативную реакцию со стороны чиновников Еврокомиссии. Об этом рассказал один из чиновников ЕС в интервью The Wall Street Journal.

Предложение Греции предполагает цифру первичного профицита, которая существенно ниже согласованной Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Источник WSJ рассказал: «Это не подлежит обсуждению. Три кредитора Греции ранее договорились между собой о том, какое значение бюджетного профицита устроит все стороны. То, что представили Афины, не может быть основанием для дальнейшей политической дискуссии».

Также кредиторов не устраивает цифра дохода от НДС, предполагаемая в новом предложении Афин: греческие чиновники оценивают их в 1,36 млрд евро в 2016 году, а кредиторы требуют такой реформы системы НДС, которая будет генерировать 1,8 млрд.

«С технической точки зрения ситуация всё еще трудная», — высказывается еще одно официальное лицо. В греческом предложении также недостает деталей по решению других ключевых вопросов: к примеру, относительно реформирования рынка труда.

Чиновники ЕС говорят, что второе предложение Греции делает упор на долгосрочной долговой позиции.

Вчера поздно вечером сообщалось, что Греция и ее международные кредиторы обсуждают расширение программы спасения страны до конца марта 2016 года, однако имеется масса разногласий относительно условий этой программы. Если же план будет принят, то это даст Ципрасу и его кредиторам больше времени, чтобы выработать генеральный план спасения экономики страны.

Греческий премьер будет присутствовать завтра на встрече ЕС и лидеров латиноамериканских стран. Пока непонятно, состоится ли встреча между Клодом Юнкером, Алексисом Ципрасом и другими официальными лицами.



