Два плохих экономических плана для Греции

Постоянный колумнист The Financial Times, Вольфганг Мюнхау, размышляет о том, как Греция оказалась между Сциллой и Харибдой. По его мнению, страна, по большому счету, никому сама по себе не интересна - обе переговаривающиеся стороны преследуют свои цели, которые далеки от реальной помощи.



"В настоящий момент на столе переговоров лежат два плана реформ Греции — один поступил от кредиторов, один — из Афин. Между ними даже есть кое-что общее: то, что ни один из них не сможет вылечить греческую экономику. Они на это даже и не претендуют. Оба плана заслуживают того, чтобы сопротивляться им из последних сил.

Всякий раз, когда европейские технократы вступают в изнурительные переговоры, они теряются в технических деталях и становятся органически неспособны увидеть всю картину целиком. Они могут потратить недели на обсуждение первичного профицита в 2016 году или на выяснение того, 1,5% или 2% по кредиту должна выплатить страна. Дипломаты от экономики теряют из вида то, для чего это всё вообще затевалось — позволить Греции выжить и встать на ноги, причем желательно — внутри еврозоны.

Впрочем, есть и менее благотворительное объяснение. Возможно, выживание Греции просто никого не волнует. Некоторые из кредиторов заинтересованы только в постановочном выражении своей позиции. В частности, они отказываются официально признать, что их кредит, выданный Греции, никогда не будет погашен. Они знают, что ввели в заблуждение по греческому вопросу своих собственных избирателей и не хотят подвергаться критике — по крайней мере, до тех пор, пока способны занимать места в своих кабинетах.

Основная цель Алексиса Ципраса тоже далека от альтруистического служения народу. Ему нужно просто остаться у власти. Соглашение о продлении программы финансовой помощи Греции, вероятно, поможет ему в этом. Таким образом, становится все выше вероятность очень невыгодной, плохой сделки, которая устроит обоих преговорщиков, однако не поможет греческой экономике.

Что же не так с двумя предложениями?

Греческое — нечестное. Цифры в нем не складываются. Фискальные корректировки выглядят мягче, чем необходимо для достижения профицита в 3,5%: этот профицит — требование кредиторов, с которым, по словам Ципраса, он соглашается. Такое ощущение, что Ципрас в лицо говорит им: «Я рад написать любые цифры, которые вы хотите. Я собираюсь обмануть вас в любом случае». Если потеря взаимного доверия все еще считается проблемой, эта ситуация ничего не исправит.

Предложение же кредиторов требует такого уровня экономии, который выглядит просто невозможным, но необходимым для того, чтобы Греция привела погашение долга к устойчивому уровню и выполняла свои обязательства.

Если же отойти на шаг назад, то решение увидеть не так уж и трудно: менее жесткая экономия, реформа госсектора и чуть побольше ума в реструктуризации долга. Это — основное заключение, сделанное на недавней конференции ведущих мировых экспертов по экономическим вопросам. Об этом сообщает в своей недавней статье Ричард Портс с соавторами (Лондонская школа бизнеса).

Речь не идет об идеологических реформах, о рынке труда или о прекращении ведения коллективных переговоров. Речь — о социально полезных реформах: к примеру, о гарантированном сборе налогов, в современной общественной администрации или действующей правовой системе.

Без модернизации инфраструктуры греческого госсектора шансов на сосуществование валютного союза Греции и большей части Северной Европы просто не остается. Будет нескончаемый структурный спад.

Многие экономисты приводят аргумент: Греция должна сейчас принять невыгодную для себя сделку, чтобы выиграть время для более подробных переговоров летом. Но и здесь кроется проблема: ложная предпосылка. После того, как Греция примет текущую сделку, эти условия будут приняты за основу при следующем соглашении, а значит, фискальные расчеты не изменятся. Если страна вступит в состояние аскезы сейчас, она останется в нем навсегда.

Лучшаей тактикой переговоров со стороны господина Ципраса было бы отклонить все предложения кредиторов и вернуться с разумным планом, по которому можно работать. План этот должен включать в себя куда больше реформ, чем предлагается прямо сейчас. Греческий премьер должен был бы выйти за рамки своих знаменитых красных линий — в части пенсий или НДС, например.

Реалистичная программа принесла бы Греции только сбалансированный бюджет на 2015 год и скромный профицит в будущем, связанный с ростом экономических показателей. Это не может быть приемлемым для кредиторов — уже слишком поздно. Но, по крайней мере, Ципрас мог бы в таком случае претендовать на честность и высокоморальность своих действий. Его нынешние предложения — вообще не из этой оперы. Они реализуют худший возможный исход — притворная сделка, которая оставит нереформированную Грецию в перманентной депрессии и нищете.

Возможные последствия такого пути — нарушение гражданского общества и демократических свобод (экономический кризис легко потянет за собой политический). «Плохая сделка» увеличит и вероятность возможного выхода страны из еврозоны. Grexit вряд ли станет хорошим вариантом, причем как для тех, так и для других. Еврозона не имеет рационального интереса к развалу своего сообщества."

Вольфганг Мюнхау, для The Financial Times. Перевод - Odillia

