Австралия отдыхает, Китай растет, Япония топчется на месте, в Корее лихорадка

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона показали в понедельник смешанную динамику. Сиднейская биржа была закрыта по случаю Дня рождения королевы, который здесь считается государственным праздником.

Выше рынков торговался Shanghai Composite , который обновил семилетний максимум, прибавив по итогам сессии 2,17%. В начале дня индекс сполз было в красную зону: трейдеры интерпретировали смешанные торговые данные как повод для дальнейшего смягчения монетарной политики. Импорт на китайских рынках упал в мае на 17,9% в годовом выражении. Экспорт упал на 2,5%. Стивен Дэвис, исполнительный директор Javelin Wealth Management, сказал в комментарии каналу CNBC: “Можно считать, что плохие новости в данном случае играют роль хороших. Каждая слабая цифра статистики, поступающая из Китая, приводит к новым движениям Народного Банка Китая. Это своеобразные американские гонки, которые имеют под собой мало фундаментальных оснований, поэтому мы довольно осторожны в оценках». Сегодня на китайском фондовом рынке взлетел банковский сектор: все ждут завтрашнего включения в MSCI Emerging Markets “А»-акций шанхайской биржи. Bank of China и Bank of Communications подскочили на 10% каждый, Agricultural Bank of China прибавил 7,3%; China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) окрепли более чем на 6% каждый.

, который обновил семилетний максимум, прибавив по итогам сессии 2,17%. В начале дня индекс сполз было в красную зону: трейдеры интерпретировали смешанные торговые данные как повод для дальнейшего смягчения монетарной политики. Импорт на китайских рынках упал в мае на 17,9% в годовом выражении. Экспорт упал на 2,5%. Стивен Дэвис, исполнительный директор Javelin Wealth Management, сказал в комментарии каналу CNBC: “Можно считать, что плохие новости в данном случае играют роль хороших. Каждая слабая цифра статистики, поступающая из Китая, приводит к новым движениям Народного Банка Китая. Это своеобразные американские гонки, которые имеют под собой мало фундаментальных оснований, поэтому мы довольно осторожны в оценках». Сегодня на китайском фондовом рынке взлетел банковский сектор: все ждут завтрашнего включения в MSCI Emerging Markets “А»-акций шанхайской биржи. Bank of China и Bank of Communications подскочили на 10% каждый, Agricultural Bank of China прибавил 7,3%; China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) окрепли более чем на 6% каждый. Hang Seng вырос на 0,21 по итогам дня. Инвесторы реагируют на внешние новости (из Шанхая и с Уолл-стрит).

вырос на 0,21 по итогам дня. Инвесторы реагируют на внешние новости (из Шанхая и с Уолл-стрит). Nikkei практически не изменился: по итогам закрытия зафиксирован спад на 0,02%. Рост пары USDJPY до 13-летних максимумов (125,25 ¥ к 13,37 мск) и оптимистичные данные макростатистики смешанно влияют на фондовый рынок. ВВП вырос на 3,9% в годовом выражении, а в поквартальном отношении экономика прибавила 1%, что гораздо выше предварительных подсчетов (+0,6%). Все это свидетельствует о том, что в стране идет экономический рост.Текущий баланс счета Японии в апреле дошел до 1,3 трлн иен, что гораздо ниже 2,9 трлн в прошедшем месяце. В итоге ориентированные на экспорт акции торговались очень разнонаправленно. «Голубые фишки» Toyota Motor и Nissan потеряли соответственно 1,3% и 0,5%. Sony и Panasonic подешевели более чем на 1% каждая.

практически не изменился: по итогам закрытия зафиксирован спад на 0,02%. Рост пары USDJPY до 13-летних максимумов (125,25 ¥ к 13,37 мск) и оптимистичные данные макростатистики смешанно влияют на фондовый рынок. ВВП вырос на 3,9% в годовом выражении, а в поквартальном отношении экономика прибавила 1%, что гораздо выше предварительных подсчетов (+0,6%). Все это свидетельствует о том, что в стране идет экономический рост.Текущий баланс счета Японии в апреле дошел до 1,3 трлн иен, что гораздо ниже 2,9 трлн в прошедшем месяце. В итоге ориентированные на экспорт акции торговались очень разнонаправленно. «Голубые фишки» Toyota Motor и Nissan потеряли соответственно 1,3% и 0,5%. Sony и Panasonic подешевели более чем на 1% каждая. KOSPI закончил день в миноре, потеряв 0,14%. В стране нарастают опасения по поводу вспышки смертельного респираторного заболевания — ближневосточной лихорадки. В случае распространения заболевания ослабнут потребительские расходы, существенно снизятся доходы от туризма. Нарастает давление на центробанк страны на тему сокращения процентной ставки уже на этой неделе. Большинство связанных с туризмом компаний восстановили утренние потери: отельная сеть Hanatour Service выросла на 1,4%, Hotel Shilla прибавила 2,5%. Однако, например, крупный ритейлер Hyundai Department Store подешевел на 1%.