Нефть не торопится дорожать. Долгосрочный прогноз — на снижение

Цена на сырую нефть снижалась во время азиатской сессии, но все равно остается выше пятничного уровня. В течение сессии Brent доходила до уровня 62,72 доллара за баррель, однако к 10.43 мск подросла до уровня 62,98 долларов. Июльский фьючерс на WTI стоит $58,87 за баррель.

Недоверие инвесторов вызвала информация о том, что китайский импорт нефти резко снизился. Китай, крупнейший в мире чистый импортер нефти, в мае купил почти на 25% меньше нефти, чем в предыдущем месяце. Импорт нефтепродуктов снизился на 6%. На фоне того, что ОПЕК приняла решение сохранить перепроизводство, всё это не вызвало оптимизма у трейдеров.

Аналитический отдел Barclays пишет сегодня в своей записке: «Рынок нефти всё еще выглядит не очень оптимистично. Даже если производство в США покажет резкое замедление по итогам II квартала, ОПЕК по-прежнему будет производить 31 млн баррелей в сутки. Накопление излишков будет продолжаться в течение всего года. Это означает, что мировые запасы нефти, которые уже находятся на рекордных максимумах, будут продолжать расти. Это будет продолжать давить на нефть, и вероятно расширение контанго по Brent. Разные страны организуют сейчас дополнительные емкости для хранения нефти и нефтепродуктов».

В пятницу ОПЕК сделала заявление о том, что картель может и превысить целевой показатель добычи (30 млн баррелей в сутки), особенно если будет продолжаться рост производства и экспорта из Ливии, Ирака или Ирана. «Мы прогнозируем, что Саудовская Аравия и другие производители с низкими издержками будут продолжать наращивать поставки, поскольку это следующий логичный шаг к росту доходов в условиях дешевеющей нефти», — пишут специалисты Goldman Sachs, добавив, что мировой рынок черного золота и в 2016 году будет оставаться перенасыщенным.