В пятницу индексы Уолл-стрит двигались разнонаправленно

В пятницу вышла позитивная макростатистика о рынке труда США. Это позволило снова оживить ожидания повышения процентной ставки ФРС США. В итоге два из трех основных индексов Уолл-стрит по итогам дня снизились, а за неделю вся «большая тройка» показала отрицательную динамику.

DJIA в пятницу потерял 0,31%, в течение недели снизился на 0,9%. S&P 500 за день ослаб на 0,14, за неделю — на 0,7%. Nasdaq Composite в пятницу вырос на 0,18%, по итогам недели потерял 0,1%.

Фондовые рынки испытывают давление еще и в связи с неопределенной ситуацией по Греции: очередной дедлайн прошел, но договоренности с международными кредиторами так и не достигнуты.

Что касается отдельных компаний, то, например, на 1,6% выросла капитализация JP Morgan Chase. В пятницу вырос весь финансовый сектор, ведь если будет повышена ставка ФРС, то кредиторы окажутся в более благоприятных условиях.

На 2,7% подешевел Fiat Chrysler: у компании возникли проблемы с процедурой отзыва машин, и в июле регуляторы планируют провести проверку компании.