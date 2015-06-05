Нефть немного подорожала на решении ОПЕК

В пятницу днем цены на нефтяные фьючерсы после падения перешли к небольшому росту — рынок реагирует на решение ОПЕК, об этом сообщает издание MarketWatch. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что нефтяной картель будет поддерживать добычу на уровне 30 млн баррелей в день — это именно тот шаг, которого ждал рынок.

Цены на нефть существенно не изменились после анонса — трейдеры стараются закрепить недельные потери. Как и ожидал рынок, ОПЕК ничего не сделает, чтобы облегчить глобальный избыток предложения нефти. На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на Brent к 15:50 мск торговались на уровне $62,40 (+0,59%), а WTI – на уровне $58,25 (+0,42%).

Прежде чем отправиться на встречу в Вене, несколько министров нефти сказали, что они будут обсуждать увеличение потолка текущего уровня добычи в 30 млн баррелей в сутки. Но большинство экспертов считало, что ОПЕК поддержит текущие уровни производства, даже несмотря на низкие цены на нефть и вероятное возвращение Ирана на нефтяной рынок, если западные санкции будут сняты. Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал Reuters, что большинство членов ОПЕК согласны, что $75 за баррель - "справедливая" цена на нефть.

В прошлый раз, когда ОПЕК собиралась в ноябре 2014 года, картель во главе с Саудовской Аравией принял спорное решение прекратить поддержку цены на нефть путем регулирования своих уровней производства и дать возможность рыночным силам взять на себя эту задачу. Это решение привело к сильному падению цен на нефть до многолетних минимумов. Снижение продолжалось до середины января, когда Brent упала до минимума в $46,59 за баррель.

"В пятницу саммит ОПЕК в Вене переключил внимания от последнего движения доллара США или снижения запасов нефти в США обратно к глобальному балансу спроса и предложения", - пишет аналитик Тим Эванс из Citi Futures.



