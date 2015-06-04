Банк Англии оставил процентную ставку неизменной

Сегодня BoE оставил неизменной процентную ставку — после того, как данные показали, что потребительские цены в Великобритании упали в апреле в годовом выражении. В последний раз такое наблюдалось более полувека назад.

Сегодня в заявлении британского регулятора прозвучала ставка в 0,5%, которая сохраняется уже в течение длительного времени. Размер портфеля облигаций тоже остается прежним — на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

Решение не стало неожиданностью для аналитиков. И фунт стерлингов, и гособлигации Великобритании продемонстрировали достаточно равнодушную реакцию на эти события.

Падение потребительских цен оживило призрак дефляции в третьей по величине европейской экономике. Устойчивое снижение цены плохо отражается на потребительских расходах и усложняет положение в экономике.

Однако чиновники Банка Англии во главе с Марком Карни говорят, что беспокоиться не о чем, и они ожидают, что рост цен вновь установится в ближайшее время. Последние прогнозы центробанка показывают, что чиновники ждут возвращения годовой инфляции к целевому уровню в 2% уже к началу 2017 года.

Инвесторы предполагают, что регулятор начнет медленный подъем процентной ставки в середине 2016 года.