Нефть продолжает идти вниз: перенасыщение рынка затмевает рост спроса

В четверг цены на нефть продолжили падать. Выглядит всё менее вероятным, что ОПЕК все-таки изменит свою производственную квоту на завтрашнем генеральном совещании ОПЕК. Поэтому избыток поставки на мировые рынки (который составит 2 млн баррелей в сутки) затмил все остальные факторы, свидетельствующие о росте спроса. К 10.45 мск Brent с поставкой в июле опустилась до $63,45 за баррель, WTI – до 59,48 долларов.

Различные аналитические компании комментируют ситуацию. Energy Advisory Wood Mackenzie: “Вряд ли ОПЕК согласится сократить производство на своем заседании 5 июня, добыча группы будет оставаться чуть выше 30 млн баррелей в сутки примерно до 2016 года. Прогноз по Brent – в среднем $60 в 2015 году и $70 в 2016».

IHS Energy: “Мы не ожидаем разворота политики группы. Она будет заниматься защитой своей доли рынка, а не поддержкой цен».