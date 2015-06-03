Золото слегка снижается в среду

Доллар восстанавливает потери против евро в преддверии выступления руководителей ЕЦБ. Появляются перспективы того, что сделка по Греции все-таки может состояться. Всё это не лучшим образом сказывается на котировках золота. К 14.24 мск желтый металл по-прежнему остается ниже отметки в 1200 долларов. Фьючерсы на июль стоят сейчас 1 189,90 долларов за тройскую унцию.

Рост урожайности европейских облигаций тоже ограничивает потенциал роста золотых цен, по мнению аналитиков. Эксперт ABN Amro, Жоржетта Буле, говорит: «Я думаю, что золото снизится в ближайшие месяцы, и сейчас для этого просто не хватает импульса, чтобы подтолкнуть рынок. Доллар движется, экономика США показывает разнонаправленную макростатистику — всё смешанно влияет на ситуацию. Но когда мы в один прекрасный момент получим согласованный набор сильных данных — мы получим четкий поход золота на юг».

Общее медвежье настроение по золоту доказывается еще и тем, что из золота массово выходят биржевые фонды (ETF).