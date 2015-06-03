5 вещей, которые нужно знать перед встречей ОПЕК

На этой неделе ОПЕК проводит стратегическую встречу в Вене — впервые с тех пор, как картель перевернул рынок энергоносителей в ноябре. Вот пять главных вещей, которые мы должны знать перед этой встречей.



Группа, скорее всего, оставит производство нефти на своем нынешнем уровне, с потолком до 30 млн баррелей в день. Однако есть небольшой шанс на то, что картель удивит рынки, повысив целевую добычу, по крайней мере, на 1 млн баррелей.

Перед главным заседанием, которое состоится в пятницу, проходит двухдневный саммит-биеннале между министрами ОПЕК и всеми руководителями так называемых компаний «большой нефти». В фокусе — первые лица Exxon Mobil и BP, которые появились перед прессой вместе с министром нефти Саудовской Аравии во вторник утром. План саудовского руководства, который практически не скрывается, — сделать так, чтобы падение цен на нефть в условиях наращивания сланцевой добычи заставил крупные энергетические корпорации изменить свои инвестиционные планы, которые были составлены при цене на нефть выше 100 долларов за баррель. Так что эти переговоры ожидаются не то чтобы очень взрывными, но напряженными.

Цены на нефть к настоящему моменту стабилизировались после того, как в январе опустились до $ 45. Сейчас «черное золото» колеблется вокруг 65 долларов за баррель. Однако это всё еще ниже уровня цен, который нужен для выполнения национальных бюджетов многих членов ОПЕК. Особенно пострадали Иран, Венесуэла, Нигерия и Ангола. При этом богатые страны Персидского залива в целом в состоянии выдержать бурю. Рынок по-прежнему оценивается как перенасыщенный — по крайней мере, на миллион баррелей в день, поэтому цены по-прежнему выглядят уязвимыми перед очередной коррекцией.

ОПЕК, по существу, борется за крупную долю рынка, которую она подрастеряла за последние годы на фоне быстро растущего сланцевого производства США. Но одновременно с попыткой выжать с рынка производителей с высокой себестоимостью, она сталкивается с внутренним давлением. Несмотря на продолжающуюся нестабильность в стране, экспорт из Ирака вырос до рекордного уровня выше 3 миллионов баррелей в день после окончания многолетнего периода санкций и войны. К тому же, ожидается, что вырастет и экспорт Ирана, если позднее в этом месяце будет согласована сделка по ядерной программе. Если Иран договорится с Западом, то с него будут последовательно сняты санкции, направленные на подавление его энергетического сектора. Негласный лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, тоже увеличила производство до почти рекордных уровней (выше 10 млн баррелей в день).

Россия, которая не является членом ОПЕК, тоже направила своего министра энергетики в Вену. Однако несмотря на то, что члены ОПЕК ранее пытались убедить Москву повлиять на цены и сократить свое производство, Россия ясно дала понять, что не собирается этого делать.



