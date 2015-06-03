Америка растеряла позитив и закрылась во вторник в минусе

Фондовые торги в США вчера закрылись снижением индексов, а во время сессии рынок вообще падал до трехнедельного минимума. Инвесторы вновь все внимание уделяли новостям из Греции и оценивали экономические отчеты, - пишет сегодня Bloomberg. Во вторник стало известно, что объем заказов промышленных предприятий США в апреле упал на 0,4%, а аналитики Bloomberg ожидали снижения только на 0,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам вчерашней торговой сессии снизился на 0,16% - до 18011,94, Standard & Poor's 500 упал на 0,1% - до 2109,60, а Nasdaq Composite потерял 0,13% и опустился до отметки 5076,52 пункта.

Во вторник греческое правительство направило кредиторам свой вариант "реалистичного предложения по реформам", в которое уже входит ряд довольно болезненных для страны уступок, о чем заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. До этого, в понедельник, сами еврокредиторы по итогам переговоров в Берлине согласовали собственную позицию по Греции и сейчас работают над итоговыми формулировками. Они планируют вскоре передать готовый документ на рассмотрение греческому правительству.

Курс акций компании Delta Airlines Inc. упал на 2,6%, когда объявили ухудшенный прогноз выручки на II квартал. Сильное падение было у производителей микрочипов - вторую сессию подряд, например, Intel Corp., которая в понедельник договорилась о покупке Altera за $16,7 млрд, потеряла 1,9%. Акции энергетических компаний выросли вслед за ростом цен на нефть, Transocean Ltd. и Diamond Offshore Drilling Inc. подорожали более чем на 3,7%.