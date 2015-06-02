Торги в Европе вчера завершились небольшим ростом

В понедельник, 1 июня, торги на европейских фондовых площадках завершились в целом в небольшом плюсе, хотя на прошлой неделе индексы упали примерно на 1,9%. Об этом сообщает сегодня агентство Bloomberg. Так, по итогам торговой сессии сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% - до отметки 400,57, а во время торгов рост достигал 0,9%. Британский FTSE 100 упал на 0,44%, французский CAC 40 подрос в итоге на 0,35%, а германский DAX - на 0,19%.

Позитивными для европейского рынка стали отчеты из США. Вчера вышли данные о производственной активности в США — индекс ISM Manufacturing в мае поднялся до 52,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Аналитики Bloomberg не ожидали такого повышения, прогнозируя только рост до отметки в 52 пункта. Министерство торговли США вчера сообщило, что расходы физлиц остались без изменений в апреле, хотя эксперты ждали прироста на 0,2%. Отчет также показал, что доходы физлиц выросли в апреле на 0,4% (прогнозировали 0,3%). Однако, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ​​подрос в апреле на 0,1% (ждали 0,2%), в годовом выражении индекс поднялся на 1,2% (ждали повышения на 1,3%). Кроме того, оптимизм рынка поддержал слух из ЕС о том, что договоренность с Грецией о финпомощи может быть достигнута к концу недели.

Напомним, 5 июня Греции необходимо выплатить очередной долг Международному валютному фонду, а всего в этом месяце таких платежей должно быть четыре на общую сумму почти 1,6 млрд евро. Источники из правительства говорили неделей ранее, что в бюджете Греции средств на выплату этих долгов сейчас нет. А чтобы получить новые кредиты и оплатить долги перед МВФ, нужно уже на этой неделе успешно завершить переговоры с европейскими кредиторами, которые, к слову, длятся уже более четырех месяцев.

Вчера в Европе самый большой рост показали акции фармкомпаний, тем самым компенсируя падение бумаг компаний энергетического сектора (последние падали из-за снижения нефтяных котировок). Стоимость акций швейцарской фармкомпании Roche Holdings AG выросла на 1,3% на позитивных новостях о результатах исследования ее препарата от рака. Акции немецкого девелопера Deutsche Annington Immobilien выросли на 5,9%, когда компания повысила прогноз прибыли на 2015 год.

Капитализация британского банка Lloyds выросла на 1%, когда Минфин страны сообщил о том, что правительство намерено скоро начать продажу акций банка частным лицам.