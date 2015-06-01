Пара EUR/USD восстанавливается на хорошей европейской статистике

В понедельник днем евро восстанавливает свои позиции в паре с долларом — к 16:31 мск она торговалась на уровне 1,0978. Пара немного поднимается после того, как вышли данные о потребительских ценах в Германии — цены подросли в этом месяце, хотя предыдущие отчеты зоны евро и долговые проблемы Греции продолжают давить на курс единой валюты. Скорее всего, пару поддержат на уровне 1,0817, а сопротивление пары — на отметке 1,1011. Предварительные данные показали, что индекс потребительских цен Германии поднялся на 0,1% в мае, как и ожидали эксперты. В годовом выражении цены выросли на 0,7%.

Однако, слабость в основных странах еврозоны сохранилась. Производственный сектор Франции по-прежнему стагнирует, лишь германский показал скромный рост.

Опасения по греческому вопросу и возможному дефолту возобновились, потому что в мае Афины говорили, что платить не смогут, если не подпишут соглашение по реформам с кредиторами. Уже 5 июня Греция должна выплатить 305 млн евро в МВФ.

Доллар слабо отреагировал на плохие пятничные отчеты, которые отметили, что экономика США сократилась в первом квартале. ВВП страны сократился в годовом исчислении на 0,7% вместо ожидаемого роста на 0,2%.

Евро также растет сегодня к фунту, пара EUR/GBP поднялась до 0,7188 к 16:34 мск. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос до 52,0 в мае с пересмотренных 51,8 в апреле. Однако, эксперты прогнозировали рост до отметки 52,5. Стерлинг остается под давлением из-за выросших опасений по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС. Правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона в четверг предложило провести референдум о членстве страны в ЕС, который может состояться до конца 2017 года.