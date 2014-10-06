GBP/USD: Фунт стабилен у минимума 11 месяцев

В понедельник днем пара GBP/USD оценивается как стабильная, фунт торгуется в районе 11-месячного минимума против доллара. Положительные данные из США по рабочим местам, опубликованные в пятницу, увеличили вероятность раннего повышения процентных ставок ФРС.

Пара GBP/USD торгуется сейчас на уровне 1,5971, немного выше пятничного минимума в 1,5950 (минимум с ноября 2013 года).,

В пятницу вышли отчеты Министерства труда США, в которых сообщалось, что экономика страны добавила 248 тыс. рабочих мест в сентябре, а прогнозировали только 215 тыс. Тем самым уровень безработицы снизился с 6,0% до 5,9%.

Тем временем фунт упал против евро, и пара EUR/GBP торгуется сейчас на уровне 0,7852, ненамного выше 0,7835 (пятничный уровень).