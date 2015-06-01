EUR/USD: доллар укрепляется к евро в ожидании новых данных

В понедельник утром доллар демонстрирует рост к евро — инвесторы находятся в ожидании новых сигналов о здоровье экономики США. Такие намеки помогли бы инвесторам откорректировать свои прогнозы на дату подъема базовой ставки ФРС, пишет агентство Bloomberg. К 10:25 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0917 (-0,66%).

Евро слабеет сегодня также из-за отсутствия серьезного прогресса в греческих переговорах, но тем не менее, остается все меньше времени до очередного платежа Греции в МВФ (5 июня). Эксперты сомневаются, что страна сможет перечислить эти средства. "Рынок с осторожностью ждет отчетов по американской экономике на этой неделе, однако, если позиции евро продолжат ухудшаться из-за ситуации вокруг Греции, доллар выиграет от этого, - говорит аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Трейдеры, вероятно, будут сохранять "длинные" позиции по доллару в ожидании данных с рынка труда США".

В то же время доллар немного подрос к иене — пара USD/JPY к 10:25 мск торговалась на уровне 124,19 (+0,03%).