Азиатские рынки начали неделю повышением

Сегодня фондовая Азия растет на фоне позитивных данных по американскому рынку труда. К тому же ослабление иены способствует подъему акций крупнейших японских экспортеров. Сводный индекс азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос впервые за семь торговых сессий, прибавив 0,6%. Nikkei 225 окреп на 1,4%, Hang Seng — на 0,5%, а вот австралийский индекс S&P/ASX потерял 0,4%.

Подъем индекса Гонконгской биржи связан с тем, что демонстранты в Гонконге согласились разобрать часть баррикад, которые блокировали вход в административный корпус. Это позволило чиновникам вернуться на свои рабочие места, а соответственно, начала потихоньку нормализовываться и повседневная экономическая жизнь. На этом фоне выросли акции девелоперов и операторов казино. China Recourses Land прибавила 3,2%, Sands China Ltd — 5%.



Как уже говорилось выше, японские экспортеры выигрывают от падения иены: так, Toyota окрепла сразу на 2,3%; Honda — на 2,8%; Sony — на 2,6%.

Те компании, которые связаны с нефтью, дешевели, как и во всем мире, с падением цены на нефть. Крупнейший японский нефтяник, Inpex Corp., сдал позиции, подешевев на 1,3%.