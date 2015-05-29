Акции Шанхая попали на территорию коррекции

В пятницу акции Шанхая корректируются на изменчивых торгах, тогда как гонконгские рынки были спокойными после тяжелого падения. Похоже, скоро мы увидим разворот одного из лучших в мире рынков в этом году. Индекс Shanghai Composite торгуется к 8:50 мск с повышением на 0,79% - на отметке 4656,56. В начале азиатских торгов сегодня индекс резко упал до отметки 4438,65, что сильно напугало инвесторов.



Торговля сегодня на рынках идет крайне переменчиво. Последняя волна волатильности — это реакция инвесторов на попытки Пекина управлять финансовыми рынками Китая. Меры по стимулированию еще не остановили массовый марафон акций в последние месяцы, но китайские лидеры все еще пытаются "задобрить" постепенный рост, чтобы больше иностранных денег пришло на рынок, тогда уверенность местных инвесторов начнет восстанавливаться.

"Розничные инвесторы нервничают после вчерашней коррекции", - говорит Джерри Альфонсо, трейдер из Shenwan Hongyuan Securities. - Но даже положительные комментарии в местных средствах массовой информации, кажется, оказывают меньше влияния на настроения инвесторов, чем ожидалось". Индекс Shanghai Composite в четверг потерял 6,5% на опасениях маржинальной торговли и рыночного пузыря, прежде, чем государственное информационное агентство Xinhua сказало, что спад этот был разумным и что волатильность на рынке нормальная. China Southern Asset Management говорил, что "бычий рынок в среднесрочной перспективе не изменился".

Индекс Hang Seng сегодня к 9:00 мск вырос на 0,43% - до отметки 27571,00, хотя вчера тоже потерял 2,2% к закрытию торгов. Shenzhen Composite Index сейчас вырос на 3,01% - до отметки 2814,62.