Американские торги открылись снижением из-за слабых отчетов

В четверг фондовые площадки США торгуются в красной зоне. На рынок до сих пор давят новости относительно переговоров Греции с кредиторами, а также отчеты с рынка труда США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Так, по последним данным Министерства труда США, количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 7 тыс. - до уровня 282 тыс., хотя аналитики прогнозировали снижение на 4 тыс. Кроме того, показатель предшествующей недели был пересмотрен в сторону повышения — до 275 тыс. заявок.

"Это похоже на один и тот же фильм, который мы смотрим снова и снова, - говорит старший рыночный аналитик из Voya Investment Management Карин Кавано. - Нас беспокоит то, что происходит в ФРС, и нас беспокоит происходящее в Греции".

К 17:33 мск индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,41% - до отметки 2114,80, Dow Jones Industrial Average упал на 0,43% - до 18085,50, а Nasdaq Composite также опустился на 0,41% - до отметки в 5085,54.

Котировки акций Costco Wholesale Corp. сегодня снизились на 1,4%, когда объявили о снижении выручки ритейлера - в прошедшем квартале она не оправдала ожиданий аналитиков. Курс акций Broadcom Corp. упала на 2,1% - до $55,95, когда Avago Technologies Ltd. объявил о приобретении конкурента Broadcom за $37 млрд — это стала самая крупная сделка в истории отрасли. Рыночная стоимость Avago выросла на 0,9%.

Компания Apple сегодня теряет к 17:38 мск 0,50% стоимости, ее акции упали до $131,38. В лидерах роста — Intel (+0,65%).