Европейские индексы опускаются на неуверенных торгах в четверг

На торгах в
четверг опускаются европейские индексы:
надежды на скорейшее урегулирование
греческого вопроса постепенно тают.
Вчера под конец дня появились было
новости о том, что соглашение уже близко.
Однако сегодня вице-президент Еврокомиссии
Валдис Домбровскис словно вылил на
разогревшихся было инвесторов ведро
холодной воды, заявив, что нужно пройти
еще определенный путь, прежде чем может
быть достигнуто хоть какое-то соглашение.
Аналогичный тон продемонстрировал в
своем заявлении немецкий министр
финансов, Вольфганг Шойбле, сказав, что
был очень удивлен оптимистичному тону
греческих чиновников.
К 15.50 DAX потерял 0,49%; САС 40 — 0,68%; испанский IBEX 35 понизился на 0,34%, итальянский FTSE MIB — 0,52%. FTSE 100 в меньшей степени реагирует на события в еврозоне: он весь день переходит между зеленой и красной улицами, и к 15.54 мск находится в депрессии на 0,07%.
На повестке дня встречи Большой Семерки, которая продлится до пятницы, в числе прочих, стоит и греческий вопрос.