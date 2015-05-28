Европейские индексы опускаются на неуверенных торгах в четверг

На торгах в четверг опускаются европейские индексы: надежды на скорейшее урегулирование греческого вопроса постепенно тают. Вчера под конец дня появились было новости о том, что соглашение уже близко. Однако сегодня вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис словно вылил на разогревшихся было инвесторов ведро холодной воды, заявив, что нужно пройти еще определенный путь, прежде чем может быть достигнуто хоть какое-то соглашение. Аналогичный тон продемонстрировал в своем заявлении немецкий министр финансов, Вольфганг Шойбле, сказав, что был очень удивлен оптимистичному тону греческих чиновников.



К 15.50 DAX потерял 0,49%; САС 40 — 0,68%; испанский IBEX 35 понизился на 0,34%, итальянский FTSE MIB — 0,52%. FTSE 100 в меньшей степени реагирует на события в еврозоне: он весь день переходит между зеленой и красной улицами, и к 15.54 мск находится в депрессии на 0,07%.

На повестке дня встречи Большой Семерки, которая продлится до пятницы, в числе прочих, стоит и греческий вопрос.



