Азиатские индексы торговались разнонаправленно, потеря дня — Shanghai Composite

Shanghai Composite продемонстрировал самое крупное дневное падение с 19 января: он потерял 6,5% в течение торговой сессии. Главной причиной беспокойства среди розничных инвесторов стали новости об ужесточении правил маржинального кредитования у большинства китайских брокеров. Отдельно сообщается также, что китайские регулирующие органы недавно призвали банки представить данные о денежных потоках по фондовому рынку.

Hang Seng закрылся с потерей 2,2% — волна беспокойства дошла и сюда. Из корпоративных новостей — объявление о планах привлечь $600 млн компании Evergrande Real Estate Group, которая проведет эмиссию акций. Акции компании прибавили 0,1%. Sunac China Holdings обрушился на 7,06% на новостях о прекращении сделки по поглощению компании-конкурента.

Nikkei прибавил 0,4%. Японский индекс обновляет 15-летние максимумы и растет десятую сессию подряд. Это самая долгая победная серия с февраля 1988 года. Пара USDJPY в течение торгового дня флиртовала с восьмилетними пиками в течение азиатской торговли, коснувшись уровня в 124,28. В результате такого ослабления иены японские экспортеры оживились и получили стимул к росту. Honda Motor, Toyota Motor, Nissan прибавили почти по 2% каждый, Suzuki Motor выросли на 0,8%. Хорошо себя чувствовал и кредитный сектор: Mizuho Financial прибавил 5,9%; Sumimoto Mitsui Financial Group окрепла на 2,8%.

S&P/ASX 200 скользнул вниз на 0,2%. Австралийский индекс грустно отреагировал на данные по капитальному строительству в первом квартале, которые оказались ниже ожиданий рынка. Между тем, AUD снизился по отношению к своему американскому коллеге до 0,7682.

Большинство горнодобывающих компаний поймали драйвер роста: цена на железную руду дошла до трехмесячного максимума. Fortescue Metals и Rio Tinto закрылись с ростом на 3% и 0,6% сооответственно. Однако не всё так радужно: лидер мирового горнодобывающего рынка BHP Billiton на торгах в Сиднее потерял 0,5%.

Ввиду того, что спотовое золото сегодня колебалось на двухнедельных минимумах, золотодобытчики тоже не излучали крупного оптимизма. Newcrest Mining потерял целых 5,4%.