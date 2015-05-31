Похоже, в Америке уже два пузыря: пузырь акций и пузырь облигаций?

Один из авторов журнала Forbes Майк Паттон рассуждает о том, действительно ли на сегодняшнем рынке в США надувается сразу два пузыря — пузырь акций и пузырь бондов. Многие считают, что современные финансовые пузыри — это продукт Федеральной резервной системы. По крайней мере, именно попытка ФРС контролировать цены на активы в значительной степени способствовала многочисленным пузырям на финансовых рынках. Есть ли пузыри сейчас на рынках акций и облигаций? Некоторые говоря, что да. Давайте вместе разберемся.

Пузырь бондов

В марте 2011 года в одном из номеров журнала «Инвестиционный советник» Майк Паттон опубликовал статью под названием «Делаем ставки на пузырь облигаций». Там он утверждал, что мы, похоже, движемся к пузырю на рынке облигаций, потому что большой избыток денег утекал в рынок бондов, в том числе в рамках программы количественного смягчения ФРС, когда регулятор покупал облигации в больших количествах.

Всякий раз, когда большое количество денег вкладывается в частное имущество, существует возможность пузыря. Разница между пузырями на рынке облигаций и на фондовом рынке значительная. Например, на рынке облигаций, по мере возрастания спроса (т.е. когда вкладываются деньги), цены на облигации растут, а доходность падает. Это основная причина, почему процентные ставки сегодня все еще такие низкие. В облигациях доходность может идти только до нуля (теоретически). Таким образом, цены на облигации в какой-то момент просто достигнут потолка. А вот в акциях, конечно, нет никакого потолка цен, они могут расти до тех пор, пока продавцы не разорят покупателей и цены не рухнут. Таким образом, пузырь на рынке облигаций нанесет минимальный ущерб, в то время как один пузырь в акциях может оказаться катастрофическим.

Пузырь акций

Как мы уже сказали, пузырь на фондовом рынке может нанести серьезный ущерб. Чем больше он надувается, тем хуже. Технологический пузырь в 2000 году отлично свидетельствует об этом. Цены на акции сегодня стоят рядом с историческими максимумами, компании постоянно обновляют свои рекорды по капитализации. Есть ли пузырь на фондовом рынке? В своей последней статье на Forbes «Мы близки к следующему краху фондового рынка?» Паттон задал этот вопрос. Используя популярный способ оценки фондового рынка (общая рыночная капитализация к ВВП) ответ оказался положительным. Есть небольшой сдерживаемый пузырь в настоящее время. Это все потому, что акции переоценены. Как говорят очень многие эксперты, если существующие условия сохранятся, скорее всего, этот пузырь станет еще больше, а осадки от его взрыва могут быть значительными. Автор не утверждает, что это произойдет в ближайшее время. На самом деле, акции будут продолжать расти вверх с грехом пополам, пока процентные ставки не поднимутся до достаточного уровня, в результате чего инвесторы сбросят акции и перераспределят свой капитал в облигации.

Когда-нибудь в будущем на фондовом рынке просто отвалится «дно» и произойдет обвал. Что самое трудное - невозможно точно узнать, когда, это произойдет. Где же тогда сегодня искать инвесторам прибыль? Автор рекомендует европейские акции (которые есть в долларах), японские и американские акции (последние - с осторожностью). Пузыри могут быть естественной частью финансовых рынков, ведь первый известный пузырь, который произошел в начале 1600-х годов, был задолго до появления ФРС или любого центрального банка. Поэтому было бы справедливо сказать, что ФРС - не единственная причина этих пузырей. Но не обманывайте себя, каждый пузырь в истории всегда лопался.



Поэтому смотрите внимательно на американские акции и особенно на процентные ставки. Там не будет предупреждений, когда пора будет выйти или уменьшить свои позиции в акциях. Тем не менее, имеет смысл быть осторожным, если вы намерены продолжить накопление денег с помощью фондовых рынков. Ведь любая вечеринка со временем заканчивается, и вы не захотите оказаться врасплох, когда это произойдет. Восстановление от больших потерь может занять долгое, очень долгое время.