Европа вчера продолжила рост, индексы закрылись в зеленой зоне

В среду торги на европейских фондовых площадках завершились довольно сильным ростом — рынок был на оптимизме по поводу прогресса в греческих переговорах. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к закрытию торгов на 1,3% - до отметки 408,88. Британский FTSE 100 вчера вырос на 1,2%, французский CAC 40 - на 2%, германский DAX - на 1,3%, а индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 - на 1,8%. И даже греческий индекс ASE показал огромный прирост — на 3,6%, дойдя до максимума 5 марта.

Вчера прошел слух (якобы от источника в официальных кругах Греции) на Bloomberg, что Греция уже приступила к доработке проекта соглашения с международными кредиторами — как раз в рамках той команды, которая участвует сейчас в переговорах. Источник говорил, что стороны близки к соглашению, а правительство согласилось внести изменения в пенсионную систему и придумало решение проблемы греческого долга.

Кроме того, премьер-министр Греции Алексис Ципрас вчера во время выступления в Афинах заявил, что страна близка к достижению соглашения с кредиторами. Но вот официальный представитель ЕС заявил позже, что кредиторы не готовы к выработке проекта соглашения. "Все опасались, что Греция, возможно, близка к выходу из еврозоны, - говорил вице-президент Mirabaud Securities LLP в Женеве Джон Плассард. - Утром новости из Греции были негативными, после чего вышло сообщение о готовящемся проекте соглашения». Именно эта появившаяся надежда и подтолкнула рынки вверх — и европейский, и американский.

По итогам торгов акции International Consolidated Airlines Group S.A. выросли на 3,2%, когда компания получила одобрение правительства Ирландии на приобретение местного авиаперевозчика Aer Lingus за 1,4 млрд евро (вдобавок к уже объединенным British Airways и испанской Iberia). Акции CHR Plc, которая закрыла сделку по покупке активов Holcim Ltd. и Lafarge SA за 6,5 млрд евро, подорожали вчера на 3,6%.