В среду фондовые рынки США показали рост, а Nasdaq поднялся до нового максимума

Вчера американские фондовые рынки закрылись в плюсе после резкого снижения во вторник, о чем сообщает агентство Bloomberg. Так, к концу торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,67% - до отметки 18162,99, Standard & Poor's 500 подрос на 0,92% - до уровня 2123,48, а вот индекс Nasdaq Composite вырос на 1,47% - до отметки 5106,59. Индекс показал новые максимумы по итогам торгов и все благодаря росту акций Apple (на 1,87%) и Microsoft (на 2,19%).

В среду стоимость акций Broadcom Corp. поднялась на 22%, когда появились новости о готовящейся покупке производителя полупроводников компанией Avago Technologies Ltd. Акции Intel Corp. выросли на 1,83%, Nvidia Corp. и Micron Technology Inc. - более чем на 2,9%. В лидерах роста также отметились Visa (+1,39%) и Goldman Sachs (+1,3%).

Рост акций поддерживал появившийся оптимизм участников рынка касательно переговоров Греции с ее кредиторами. Вчера говорили, что Афины приступают к выработке проекта соглашения с кредиторами. Похоже, правительство согласилось внести изменения в пенсионной системе и придумало долгосрочное решение проблемы греческого долга.

"Основная картина рынка - скачок вверх благодаря новостям из Греции, - говорит управляющий директор Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли. - В данный момент трейдеры сосредоточены на двух факторах - это развитие ситуации в Греции и действия Федрезерва".

Вчера также выросли акции Bank of America Corp., Citigroup и JPMorgan - более чем на 1%.