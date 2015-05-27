Европейские индексы растут, несмотря на опасения по Греции

Сегодня
фондовые индикаторы Старого Света
находятся в зеленой зоне. К 15.22 мск DAX
вырос на
0,16%; FTSE
100 прибавил
0,55%; CAC
40 увеличился
на 0,52%. Несмотря на то, что ситуация с
Грецией по-прежнему далека от разрешения,
сегодня хорошо себя чувствуют и
периферические индексы: IBEX
35 вырос на
0,70%; FTSE
MIB — на 1,02%.
Акции ирландской авиакомпании Aer Lingus прибавили 2% на новостях о согласии ирландского правительства продать свою 25%-ную долю в компании владельцу British Airways, холдингу IAG. Акции холдинга выросли на 1,2%.
Между тем, Греция остается больным вопросом для европейских инвесторов. 5 июня наступает срок погашения очередной порции задолженностей страны перед МВФ, и есть основания предположить, что Афины не смогут выполнить своих обязательств. Кризис в Греции будет включен в повестку дня заседания министров финансов G7 в конце этой недели.