Европейские индексы растут, несмотря на опасения по Греции

Сегодня фондовые индикаторы Старого Света находятся в зеленой зоне. К 15.22 мск DAX вырос на 0,16%; FTSE 100 прибавил 0,55%; CAC 40 увеличился на 0,52%. Несмотря на то, что ситуация с Грецией по-прежнему далека от разрешения, сегодня хорошо себя чувствуют и периферические индексы: IBEX 35 вырос на 0,70%; FTSE MIB — на 1,02%.



Акции ирландской авиакомпании Aer Lingus прибавили 2% на новостях о согласии ирландского правительства продать свою 25%-ную долю в компании владельцу British Airways, холдингу IAG. Акции холдинга выросли на 1,2%.

Между тем, Греция остается больным вопросом для европейских инвесторов. 5 июня наступает срок погашения очередной порции задолженностей страны перед МВФ, и есть основания предположить, что Афины не смогут выполнить своих обязательств. Кризис в Греции будет включен в повестку дня заседания министров финансов G7 в конце этой недели.



