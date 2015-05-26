Уолл-стрит открылась с понижением: индексы падают из-за сильного доллара

«Большая тройка» Уолл-стрит существенно снижается на ранних торгах во вторник. К 17.55 мск Dow Jones потерял уже 0,98%; S&P 500 ослаб на 0,95%; NASDAQ стремительно попрощался с 1,10%. Аналитики связывают это проседание фондового рынка с крупным усилением доллара, который подскочил до месячного максимума на сильной статистике по инвестиционным расходам.

Такие скачки доллара эксперты воспринимают с осторожностью: «Настолько сильные скачки валюты — явление ненормальное. Это усиливает волатильность на рынке», — говорит Адам Сархан, главный исполнительный директор инвестиционной компании Sarhan Capital (Нью-Йорк).



В начале торгов снизились все 10 секторов S&P 500. На S&P и на Nasdaq сильно повлияло падение Apple: на данный момент она потеряла уже 1,33% капитализации.

На 1,3% выросли акции Charter Communications, которая согласилась купить Time Warner Cable за $55,8 млрд. Акции Time Warner Cable выросли на 5%.