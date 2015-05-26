Рубль падает вслед за нефтью, доллар снова растет

Рубль направляется к своим минимумам за последние три недели: к 16.09 мск пара USDRUB выросла до отметки 50,534. Это происходит на фоне дальнейшего падения цены на нефть: Brent с поставкой в июле стоит к настоящему моменту 64,40 доллара за баррель. Кроме того, Банк России недавно открыто заявил, что будет использовать силу рубля, чтобы пополнить свои валютные резервы.

Тем временем, индекс доллара вырос до максимума за последний месяц, прибавив 0,68%: американец становится привлекательным для инвесторов по всему миру. Дело в том, что в пятницу Джанет Йеллен, глава ФРС США, заявила о «целесообразности» подъема процентной ставки уже до конца этого года.